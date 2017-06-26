Beşiktaş’a Marcelo müjdesi!

Lyon brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş’ın belirlediği 10 milyon Euro’luk(40 milyon TL) seviyeye çıkamadı, görüşmeler askıya alındı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimle görüşen Sambacı, Kara Kartal’la yola devam kararı aldı

Siyah-Beyazlı formayla son 2 sezonda sergilediği başarılı performansla üst üste elde edilen iki lig şampiyonluğunun mimarları arasında yer alan Marcelo Guedes'e, Fransa Lig 1 ekibi Lyon talip olmuştu.

30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için Kara Kartal'a ilk olarak 4 milyon Euro (16 milyon TL) öneren ancak bu teklifinin reddedilmesinin ardından 8 milyon Euro'ya (32 milyon TL) kadar çıkan Lig 1 ekibine, Siyah- Beyazlılar'dan yine olumsuz cevap geldi. Beşiktaş, 10 milyon Euro'dan (40 milyon TL) aşağı bir rakama bu transferin gerçekleşmeyeceğini iletti. Bu gelişmenin ardından Marcelo'ya yönelen ve oyuncuyla anlaşıp sonrasında Kartal'a baskı yapmayı planlayan Kırmızı-Mavililer'in planları suya düştü. Utku Yuvakuran: Hedefim 2. kalecilik ama şimdilik! Beylerbeyi'nde oynarken keşfedilen Utku, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Genç eldiven, basamakları ağır ağır çıkmak istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

2018'e kadar Kartal

Tecrübeli oyuncunun, anlaşma teklifi aldığı Lyon'a, “Geleceğime Beşiktaş Kulübü karar verecek. Eğer onlarla anlaşamadıysanız kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek zorundayım” cevabını veren Sambacı, bu gelişme sonrasında Kartal'da kaldı. Sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyayla Marcelo'nun kalmasını isteyen binlerce mesaj yayınlayan Beşiktaşlı taraftarların istediği oldu. Son olarak önceki gün yöneticilerle görüşen Marcelo, kontratında yazdığı gibi 2018 yılına kadar takımında kalmak istediğini ileterek idarecilerle anlaştı. Çinliler Adriano`dan vazgeçmiyor Beşiktaş formasıyla geçen sezon tam 45 maça çıkan ve sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatmaya devam eden Adriano'ya Çin ekiplerinin takibi devam ediyor. Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG'in 32 yaşındaki isim için 7 milyon Euro'yu (28 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi. İlgili Haberi Oku