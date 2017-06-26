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Beşiktaş için Eliseu iddiası

Adriano için Çin kulüplerinin baskısı nedeniyle Beşiktaş yeni sol bek arayışlarına başladı.
14:4626 Haziran 2017
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Beşiktaş için Eliseu iddiası

Transferde önceliğini stoper ve forvet bölgelerine veren Beşiktaş için, yurt dışından farklı iddialar gelmeye devam ediyor. Adriano için Çin kulüplerinin devrede olması sebebiyle Siyah-Beyazlılar sol bek mevkisine de oyuncu bakıyor. Portekiz basınında çıkan dedikodulara göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Eliseu ile ilgileniyor. Portekiz milli takımıyla Rusya’da düzenlenen Konfederasyon Kupası’nda yer alan Eliseu için nabız yoklanmaya başlandı.

26 Haziran 2017 Çinliler Adriano`dan vazgeçmiyor Beşiktaş formasıyla geçen sezon tam 45 maça çıkan ve sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatmaya devam eden Adriano'ya Çin ekiplerinin takibi devam ediyor. Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG'in 32 yaşındaki isim için 7 milyon Euro'yu (28 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi. İlgili Haberi Oku

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beşiktaş ELISEU
Son güncelleme: 15:10 | 26.06.2017
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