Aykut Kocaman’dan 4 isme ayrılık izni!

Aykut Kocaman kendisine teklif gelen her futbolcunun satılabileceğini belirtti ve takımdan gitmek isteyen 4 futbolcuya izin verdi! Aykut Kocaman, Simon Kjaer, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Aatif Chahechouhe'nun gitmesine izin verdiği ancak bu oyuncuların transfer olana kadar sarı-lacivertlilerin kampında yer alacağı öğrenildi.

Dört yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen teknik direktör Aykut Kocaman, yöneticilerle yaptığı toplantıda, yeni sezonda nasıl bir takım kuracağını anlattı. İsmi, yaşı ve kariyeri ne olursa olsun hiçbir futbolcunun vazgeçilmez olmadığının altını çizen Kocaman, teklif gelen ve değerini bulan her oyuncunun satılabileceğini söyledi.

Tam konsantrasyonla mücadele etmesi gerektiğini belirten başarılı teknik adam, bu nedenle, takımdan ayrılmak isteyen futbolculara kolaylık sağlanabileceğini ifade etti. Aykut Kocaman’ın gitmesine izin verdiği 4 futbolcunun Simon Kjaer, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Aatif Chahechouhe olduğu öğrenildi.

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Kampa katılacaklar

Diğer taraftan, yurt dışında kulüp aradıkları konuşulan Kjaer, Ozan ve Volkan Şen'e bugüne dek resmi bir teklif gelmediği belirtildi. Bazı kulüplerin transferle ilgili niyetlerini sözlü olarak dile getirdiği, ancak bunların henüz resmiyete kavuşmadığı belirtildi

Üç oyuncunun bu nedenle 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılmaları bekleniyor. Öte yandan, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde talebesi olan Aatıf Chahechouhe'nun kiralanmasını istediği belirtildi.

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