Ahmet Çalık ve Semih Kaya takasla İtalya Ligi’ne gidiyor

Galatasaray'ın milli stoperleri Semih Kaya ve Ahmet Çalık'tan birisi Serie A'nın yolunu tutabilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre Sampdoria’dan Brezilyalı sol bek Dodo’yu isteyen sarı kırmızılı ekip, bu transferi takasla gerçekleştirebilir. Slovak stoperi Milan Skriniar’ı Inter’e satmaya hazırlanan İtalyan ekibin, Galatasaray’dan Semih Kaya veya Ahmet Çalık’ı isteyebileceği konuşuluyor.

Sampdoria’nın stoper alternatifleri arasında Sporting Gijon’dan Mere ile Genk’ten Colley de var.

Galatasaray’da şu ana kadar sol bek için Gael Clichy, Abdelkarim Hasan, Junior Taveres, Jetro Willems ve Dodo isimleri gündeme gelmişti.

Sabri Sarıoğlu’nun ayrılmasıyla A takımda, altyapıdan yetişen tek isim Semih Kaya kalmıştı.

Stoper için Maicon ve Acerbi ile görüşen Galatasaray’ın elinde Hakan Balta, Semih Kaya, Koray Günter, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık gibi stoperler bulunuyor.

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