Yeni Malatyaspor transferde gaza bastı

Kadrosuna en az 13-14 yeni isim katacak Yeni Malatyaspor'da Pablo Batalla, Pierre Webo ve İssiar Dia’nın transferlerinde önemli yol alındı.

Geçen sezon sonunda yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, transferde işi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılılarda ilk hedef tecrübeli yıldızlarla kadroyu güçlendirmek. Anadolu temsilcisinde Osmanlıspor'dan ayrılan Pierre Webo, Bursaspor'dan Pablo Batalla ile bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan ve Fransa'nın Nancy takımı ile sözleşmesi sona eren İssiar Dia isimleri öne çıktı. Evkur Yeni Malatyaspor'un Webo, Batalla ve Dia ile prensipte anlaşmaya vardığı ve kulüpleriyle de bonservis konusunda önemli aşama kaydettiği bildirildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca Arjantin'den adını sır gibi sakladığı müthiş bir yıldızla da transfere damgasını vuracağı öne sürüldü.

Bu arada Süper Lig'in yeni ekibinde Avrupa'dan teklif yağmuruna tutulan 21 yaşındaki Azubuike için 3 milyon Euro fiyat belirlendiği de kaydedildi.