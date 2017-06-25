Vettel ve Hamilton kapıştı son gülen Ricciardo oldu

Formula 1'de sezonun 8. Grand Prix'si olan Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan Red Bull pilotu Daniel Ricciardo oldu. Yarışa Ricciardo'nun zaferinden çok Vettel ve Hamilton'ın tartışması damga vurdu.

Formula 1’de sezonun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde kazanan olaylarla dolu bir yarışın ardından Red Bull TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo oldu. Yarışa 10. sırada başlayan Ricciardo kariyerinin 5. Grand Prix zaferini elde etti.

Ricciardo’nun ardından ikinci sırayı Mercedes pilotu Valtteri Bottas elde ederken Williams’ın çaylak pilotu Lance Stroll son bölümünü ikinci götürdüğü yarışın son düzlüğünde gençliğin verdiği heyecana kapılarak yavaşlayınca Bottas’a geçildi. Buna rağmen Stroll, 18 yaş, 239 gün ile çaylak sezonunda en genç podyum kazanan pilot rekorunu ele geçirdi.

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ismi Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton ise performanslarından ziyade, ülkemizde maalesef çok rastladığımız trafik magandalarını anımsatan tartışmalarıyla gündeme geldi. İkili, kırmızı bayrakla yarışın durdurulmasından önce güvenlik aracı arkasında gergin anlar yaşadılar. Arkasındakileri yavaşlatan lider Hamilton, bir noktada durma noktasına gelince Vettel, Hamilton’a arkadan çarptı ve sonrasında yanına gelip tekerleğine temas ederek tepki gösterdi.

Hamilton’ın telkini işe yaramadı

Yarışın tekrar başlamasının ardından Hamilton liderliğini korurken, kokpit etrafındaki kafalığın gevşeyip çıkmaya başlamasıyla pite gelmesi yönünde talimat alarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hamilton’ın üzüntüsü, Vettel’in kendisine yaptığı hareketle 10 sn dur kalk cezası almasıyla biraz olsa hafifledi. Zorunlu pit stopların ardından Hamilton 9. sırada yarışa dönerken Vettel onun hemen önünde dönmeyi başardı ve avantaj sağladı.

Bu iki sürücünün pozisyonu yarış sonuna kadar değişmezken 4 ve 5. sırada yarışı tamamlamış oldular. Yarışın son bölümünde Hamilton’ın takıma takım arkadaşı Bottas’ın Vettel’i yavaşlatması ve böylece kendisinin ikisini de geçmesi yönünde bir telkinde bulunması yarışseverler arasında tepkiyle karşılanırken Mercedes bu çağrıya kulak asmadı.

Vettel farkı açtı

Ayrıca yarışta yaşanan çokça temasın ve kazanın ardından yarışta kırmızı bayrak sallandı ve yarış 20 dakika durdu. Sezonun 8. yarışının ardından Vettel 153 puanla pilotlar şampiyonasında liderliğini sürdürürken Hamilton onun 14 puan gerisine düştü. Ricciardo ise bu zaferle, Raikkonen’i geçerek 4. sıraya yükseldi. Takımlar şampiyonasında ise Mercedes, Ferrari’nin önünde puan farkını 24’e çıkardı. Sezonun 9. yarışı olan Avusturya GP 9 Temmuz’da gerçekleşecek.