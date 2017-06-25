Ümit Ülkü’den Budapeşte’de birincilik geldi

Ümit Ülkü, Macaristan’ın Budapeşte Pisti’nde gerçekleşen Ferrari Challenge Europe 3. ayağında 1. oldu.

Ülkü Motorsport pilotları Galip Atar ve Ümit Ülkü, 23 – 25 Haziran tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte Pisti'nde gerçekleşecek Ferrari Challenge Europe 3. ayağında start aldı. Formula 1 ve DTM yarışlarına da ev sahipliği yapan ünlü Hungaroring Pisti'nde 2015 sezonunda ETCC (Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası) ve Porsche Sports Cup yarışlarında birlikte mücadele eden İzmirli pilotlar, 2 yıl aradan sonra bu sefer farklı bir şampiyonada Budapeşte'de yer aldı. Bu sezon Galip Atar Avrupa şampiyonluğu hedefiyle Ferrari Challenge Europe serisini takip ederken Ümit Ülkü ise Porsche Carrera Cup'ta ülkemizi temsil ediyor. Dünyanın en rekabetçi ve prestijli şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Ülkü Motorsport pilotları, sezon içinde birer yarış takım arkadaşlarına eşlik edecek. Ümit Ülkü Macaristan'da Ferrari ile start alırken, Galip Atar ise İspanya'da Porsche ile start alacak.

13 farklı ülkeden toplam 36 sporcunun mücadele ettiği Ferrari ile yarışında milli sporcu ve MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü birinci tamamladı.