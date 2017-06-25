TV’de bugün (25-06-2017)

FUTBOL
FIFA Konfederasyonlar Kupası
18.00 ……..TRT 1……………………..Almanya – Kamerun
18.00 ……..TRT Spor ……………………….Şili – Avustralya
Brezilya Serie A
22.00 ……..Bein Sports 2……….Gremio – Corinthians
BASKETBOL
Kadınlar Avrupa Şampiyonası
16.00 ……..NTV Spor ……………………Türkiye-Letonya
19.00 ……..NTV Spor ……………………Üçüncülük Maçı
21.30 ……..NTV Spor ………………………………Final Maçı
WNBA
23.30 ……..NBA TV ………………..Dallas Wings – C. Sun
ATLETİZM
Avrupa Takımlar Şampiyonası
14.00 ……..Eurosport……………………………………3. Gün
ABD Atletizm Şampiyonası
23.00 ……..Tivibuspor 2 ……………………….Pensilvanya
TENİS
ATP Antalya
14.00 ……..Sports TV……………………………………..1. Tur
WTA Birmingham
15.30 ……..Bein Sports 3 ………………………………..Final
WTA Mallorca
18.00 ……..Bein Sports 2 ………………………………..Final
MOTOR SPORLARI
Moto GP
14.00 ……..S Sport …………………………………………Assen
Formula 1
16.00 ……..S Sport…………………………..Azerbaycan GP
AT YARIŞI
Gazi Koşusu
20.00 ……..CNN Türk ………………………………..İstanbul