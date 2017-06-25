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TV’de bugün (25-06-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve canlı yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
13:3425 Haziran 2017
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TV’de bugün (25-06-2017)

FUTBOL

FIFA Konfederasyonlar Kupası

18.00 ……..TRT 1……………………..Almanya – Kamerun

18.00 ……..TRT Spor ……………………….Şili – Avustralya

Brezilya Serie A

22.00 ……..Bein Sports 2……….Gremio – Corinthians

BASKETBOL

Kadınlar Avrupa Şampiyonası

16.00 ……..NTV Spor ……………………Türkiye-Letonya

19.00 ……..NTV Spor ……………………Üçüncülük Maçı

21.30 ……..NTV Spor ………………………………Final Maçı

WNBA

23.30 ……..NBA TV ………………..Dallas Wings – C. Sun

ATLETİZM

Avrupa Takımlar Şampiyonası

14.00 ……..Eurosport……………………………………3. Gün

ABD Atletizm Şampiyonası

23.00 ……..Tivibuspor 2 ……………………….Pensilvanya

TENİS

ATP Antalya

14.00 ……..Sports TV……………………………………..1. Tur

WTA Birmingham

15.30 ……..Bein Sports 3 ………………………………..Final

WTA Mallorca

18.00 ……..Bein Sports 2 ………………………………..Final

MOTOR SPORLARI

Moto GP

14.00 ……..S Sport …………………………………………Assen

Formula 1

16.00 ……..S Sport…………………………..Azerbaycan GP

AT YARIŞI

Gazi Koşusu

20.00 ……..CNN Türk ………………………………..İstanbul

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