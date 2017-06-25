Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nı beşinci bitirdi

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Letonya ile 5’incilik maçı oynayanTürkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı rakibini 72-63 mağlup ederek turnuvayı 5. sırada noktaladı.
24 Haziran’da Slovakya’yı yenerek Dünya Kupası biletini alan Potanın Perileri bu galibiyetle de turnuvayı mümkün olan en iyi noktada bitirmiş oldu. Periler’de Kuanitra Holingsvorth, 24 sayı ve 6 ribaundla takımın ve maçın en skorer ismi olmayı başardı. Işıl Alben ise 9 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle adeta ‘triple-double’ın kıyısından döndü.
Türkiye bu sonuçla 2015’teki 5’incilik derecesini tekrarlamış oldu. Milliler ayrıca bir mağlubiyetle tarihindeki en az mağlubiyet aldığı Avrupa Şampiyonası’na da imza atmış oldu. Turnuvada 7’ncilik 8’incilik maçında ise İtalya, Slovakya’yı 71-54’le geçerek 7. oldu.