Trabzonspor üç transferi kampa yetiştirmeye çalışıyor

Trabzonspor, Serdar Taşçı, Juraj Kucka ve Edin Visca transferlerini 2 Temmuz'da başlayacak yurtdışı kampı öncesi sonuçlandırmayı hedefliyor.

2017-18 sezonunda zirve yarışının içerisinde olmayı arzulayan kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor’un, uzun süredir temas halinde olduğu Spartak Moskova’dan Serdar Taşçı, Milan’dan Juraj Kucka ile Medipol Başakşehir’den Edin Visca transferlerinde sona yaklaştığı kaydedildi. Bu oyuncular için son detayları görüşen Trabzonspor, 2 Temmuz’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de başlayacak yurtdışı ilk etap kampına kadar bu transferlere resmiyet kazandırmayı hedefliyor.

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Başkan Muharrem Usta’nın da bayramda transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya´ya gideceği bildirilirken, kamp öncesi transfer çalışmalarının da büyük oranda tamamlanacağı belirtildi.