Pepe adım adım Beşiktaş’a geliyor

Real Madrid’le olan sözleşmesi biten Pepe için menajer Ahmet Bulut’a yetki veren Beşiktaş, deneyimli savunmacının transferinde her geçen gün elini daha fazla güçlendiriyor.
FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda Portekiz kadrosunda yer alan Pepe’yi takım arkadaşı ve yakın dostu Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma da markaja aldı. Alınan bilgilere göre deneyimli oyuncu Pepe’ye Beşiktaş’ı anlatıyor ve oyuncuyu ikna etmek için uğraşıyor. Pepe için ise Quaresma’nın dostluğunun yanında mantıklı düşünce de Beşiktaş’ı gösteriyor.
Siyah-beyazlı takımı imza için birkaç adım öne çıkaran durum ise Pepe’nin Beşiktaş’ta istediği kadar forma şansı bulabileceğini düşünüyor olması ve Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması. Quaresma, Talisca, Adriano ve Marcelo’nun Portekizce; Fabri ve Babel’in İspanyolca konuşuyor olmaları da bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Deneyimli savunmacının kararını ise Rusya’da devam eden FIFA Konfederasyonlar Kupası’ndan sonra vermesi bekleniyor.