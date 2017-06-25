Pepe adım adım Beşiktaş’a geliyor

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz Milli Takımı kadrosunda yer alan Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın renklerine bağlamaya çalıştığı Pepe'ye Beşiktaş'la ilgili bilgiler veriyor ve yakın arkadaşını ikna etmeye çalışıyor.

Real Madrid’le olan sözleşmesi biten Pepe için menajer Ahmet Bulut’a yetki veren Beşiktaş, deneyimli savunmacının transferinde her geçen gün elini daha fazla güçlendiriyor.

FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda Portekiz kadrosunda yer alan Pepe’yi takım arkadaşı ve yakın dostu Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma da markaja aldı. Alınan bilgilere göre deneyimli oyuncu Pepe’ye Beşiktaş’ı anlatıyor ve oyuncuyu ikna etmek için uğraşıyor. Pepe için ise Quaresma’nın dostluğunun yanında mantıklı düşünce de Beşiktaş’ı gösteriyor.

Siyah-beyazlı takımı imza için birkaç adım öne çıkaran durum ise Pepe’nin Beşiktaş’ta istediği kadar forma şansı bulabileceğini düşünüyor olması ve Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması. Quaresma, Talisca, Adriano ve Marcelo’nun Portekizce; Fabri ve Babel’in İspanyolca konuşuyor olmaları da bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Deneyimli savunmacının kararını ise Rusya’da devam eden FIFA Konfederasyonlar Kupası’ndan sonra vermesi bekleniyor.

İşte Pepe gerçeği! Beşiktaş`tan önce Galatasaray istemiş Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Pepe'ye ilk Galatasaray'ın teklif yaptığı ortaya çıktı. Ancak Pepe'nin, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Menajer Ahmet Bulut: Pepe Beşiktaş`a yakın Sezonu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Portekizli savunma oyuncusu Pepe'yle görüşüyor. Menajer Ahmet Bulut Pepe için masada olduğunu ve deneyimli stoperin Beşiktaş'a yakın olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku