NBA yıldızı Klay Thompson bu anı hayatından silmek isteyecek

NBA'de son şampiyon Golden State Warriros'ın formasını giyen Klay Thompson, Çin'de bir ayakkabı markasının davetlisi olarak gittiğine pişman oldu. Çinli hayranlarının önünde smaç basmayı deneyen Klay Thompson, iki denemede de başarılı olamazken, son denemesinde sakatlanma tehlikesi geçirdi.

NBA 2017 final serisinde Cleveland Cavaliers’ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors’ın yıldız basketbolcularından Klay Thompson, Çin’de hayatında bir daha hatırlamak istemeyeceği bir olayın baş kahramanı oldu. NBA’de dünya yıldızlarının üzerinden korkusuzca smaç vurabilen Thompson, Çinli hayranlarının önünde boş potaya smaç basmayı başaramadı. Tam iki kez potaya smaç yapmayı deneyen ve başarısız olan Klay Thompson, ikinci denemesinde yere kapaklanarak bir de sakatlanma tehlikesi geçirdi.

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Fiziksel olarak durumunun iyi olduğu belirtilen Klay Thompson’ın psikolojik olarak bu sıkıntıyı aşıp aşamayacağı merak ediliyor.