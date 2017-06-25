Muhammet Mustafa Koç gün sayıyor

Tekirdağlı judocu Muhammet Mustafa Koç, Avrupalı rakiplerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Daha önce çeşitli müsabakalarda birçok başarıya imza atan Tekirdağlı Milli Judoculardan Muhammet Mustafa Koç, Litvanya'da yapılacak Ümitler Avrupa Ferdi ve Takımlar Şampiyonası’nda rakiplerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Litvanya'nın Kaunas kentinde 28 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Ümitler Avrupa Ferdi ve Takımlar Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın Milli Judocularından Muhammet Mustafa Koç, rakiplerinin karşısına çıkmak için sabırsızlıkla gün sayıyor.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Daha önceki müsabakalarda da bir çok başarıya imza atan ay-yıldızlı sporcumuz Mustafa Koç'a Ümitler Avrupa Ferdi ve Takımlar Şampiyonası’nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce başarılar diliyoruz” denildi.