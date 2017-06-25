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Michael Ciani’ye Türkiye’den iki talip

33 yaşındaki deneyimli Fransız savunmacı Michael Ciani'ye Süper Lig'den iki talip var. Antalyaspor ve Bursaspor, Ciani'nin peşinde.
16:5125 Haziran 2017
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Michael Ciani’ye Türkiye’den iki talip

Kariyerinde Lazio, Bordeaux, Espanyol gibi takımların da formasını giyen tecrübeli savunmacı Michael Ciani’ye Spor Toto Süper Lig’den iki talip çıktı.

Geçen sezonu daha önce 2006-2009 yılları arasında formasını giydiği Lorient’te geçiren 33 yaşındaki stoper için Antalyaspor ve Bursaspor’un devreye girdiği öğrenildi. DHA Lyon muhabirinin geçtiği haber göre bu sezon Ligue 2’ye düşen Lorient takımında forma giyen defans oyuncusu, takımda kalmak istemiyor. Fransa Ligi takımlarından RC Lens’in de ilgilendiği Michael Ciani’nin transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Etiketler
Antalyaspor Bordeaux bursaspor lazio lorient Michael Ciani spor toto süper lig
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