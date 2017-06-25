Kocaman’ın şifreleri

Fenerbahçe’nin yeni hocası Aykut Kocaman oldu. Kimileri çok sevindi bu işe kimileri de üzüldü. Fenerbahçe'nin unutulmaz forveti Aykut Kocaman, 103 gollü efsane sezonun gol kralı, 2010-11 sezonunda kazanılan unutulmaz şampiyonluğun mimarı ve 3 Temmuz sürecinde simge olmuş isimlerden biri…

İstanbulspor'dan başlayan teknik adamlık serüveninde mütevazı ifadeler kullanan Aykut Kocaman bu kez farklı bir profil çiziyor. Tecrübeli teknik adam, iddialı açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Aykut hocanın transferlerinin hepsi çok yönlü isimler. Valbuena hücum hattının iki kanadı ve forvet arkasında oynayabiliyor. Dirar, sağ önde ve sağ bekte oynayabiliyor. Mehmet Ekici, orta alanda oyunun iki yönünü de oynuyor. Güçlü bir forvetin yanı sıra bir orta saha, bir sağ açık ve bir kaleci istiyor. Kjaer giderse bir de stoper alınacak.

Forvetin, topu üçüncü bölgede tutabilecek, rakip defansı yıpratacak bir isim olmasını istiyor Aykut hoca.

Defansif futbol oynatmak, fazla yan pas yaptırmakla eleştirilen tecrübeli hoca, bildiğinden şaşmayacak gibi görünüyor. Kocaman'ın ifadesiyle ‘dengeli' futbol sergileyecek Fenerbahçe. Organize hücum edilecek, organize savunma yapılacak. Fenerbahçe'yi bu sezon 110 kilometrenin altında koştuğuna çok az maçta şahit olacağız bence.

İddialı, ne yapacağını bilen ve biraz daha agresif bir Aykut Kocaman portresiyle karşı karşıyayız. Hazırlık maçları için seçilen rakipler bile tecrübeli hocanın çıtayı yukarı koyduğunun kanıtı. Teoride her şey güzel de pratikte sonucun ne olacağını hepimiz göreceğiz.