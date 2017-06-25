Karşısınızda 91. Gazi Koşusu şampiyonu Piano Sonata

91. Gazi Koşusu'nda şampiyonluğa Piano Sonata ulaştı. Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğindeki Piano Sonata'nın kariyerine bakalım.

2400 metre çim pistte 3 yaşlı İngiliz taylarının koştuğu 91. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik jokeyliğindeki Oğuz Yalçın'ın tayı Piano Sonata kazandı. Gelin Piano Sonata’yı yakından tanıyalım.

25 Mart 2014 günü dünyaya gelen doru erkek tayın yetiştiricisi G. Dilek Emirsoy, sahibi ise Oğuz Yalçın'dır. Bugüne kadar 11 kez start alan ve ilk ikiden yalnızca bir kez düşen Piano Sonata, 5 birincilik ve 5 ikincilik elde etti.

Geçtiğimiz yıl Ankara'da ilk 3 yarışını kazanarak yarış hayatına parlak bir başlangıç yapan Piano Sonata, akabinde G1 Karayel ve A2 Eskişehir Koşusu'nu ikincilikle tamamladı. G2 Uls. Kraliçe II. Elizabeth Koşusu'nda zafere ulaşan tay, G1 Çaldıran Koşusu'ndan ise ikinci olarak ayrıldı.

İlk ikiye giremediği tek yarış olan G2 Sakarya Koşusu'yla birlikte sezonu noktalayan Piano Sonata, 3 yaşlı olarak piste ilk kez Nisan ayında Ankara'da Ali Orhan Birol Koşusu (KV-7) için çıktı ve sezona galibiyetle başladı. Daha sonra İstanbul'da G1 Erkek Tay Deneme ve Ankara'da 2200 metre çim pistteki G2 Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda start alan Piano Sonata, iki koşuda da ikincilik elde etti.

Son olarak 91. Gazi Koşusu’nda şampiyonluğa ulaşan Piano Sonata'nın Gazi’de imza attığı 2.27:74'lük derece son 10 yılın en iyi derecesi oldu. Ahmet Çelik, muhteşem bir tayla yarıştığını dile getirerek “Hayatımda kazandığım en rahat yarışlardan biri oldu” ifadesini kullandı.

Sahibi Oğuz Yalçın ise Gazi Koşusu sonrası yaptığı açıklamada Piano Sonata hakkında “Daha ilk günden çok farklı bir tay olduğunu belli etmişti” ifadelerini kullandı.

Yalçın, neden Piano Sonata isminin tercih edildiği sorusunu ise “Bestecilerin sadece pianoyla çalınması için yazdıkları çok özel eserler. Biz de tayımızın özel olmasını istedik” diye yanıtladı.

91. Gazi Koşusunu Ahmet Çelik jokeyliğinde Piano Sonata kazandı 91. Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda çifte bayram tadındaki bir günün ardından koşuldu. Kazanan Ahmet Çelik jokeyliğindeki Oğuz Yalçın'ın tayı Piano Sonata oldu. İlgili Haberi Oku