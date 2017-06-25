Hidayet Türkoğlu: Deplasman yasağı federasyon değil kulüplerin tercihi

Deplasman yasağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu durumun kulüplerin tercihi olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maçlarını izleyerek ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Çekya’nın Başkenti Prag’daki şampiyonada Potanın Perleri’ne destek veren Hidayet Türkoğlu maçları tribünden izledi. Protokol tribün yerine taraftarların içinde yer alan Türkoğlu, ataklarda heyecanlanıp çeşitli reflekslerde bulundu. Hidayet Türkoğlu, tribündeki taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Türkoğlu, “Ben halkın içinde olmayı seviyorum, hala basketbolseverlerin Hido’suyum. Bazen Hidayet, bazen Hido, bazıları ise Başkanım diye sesleniyor. Önemli olan makam değil, ben basketbolseverlerle içiçe olmayı seviyorum” dedi. Türkoğlu ayrıca, “Makam için değil hizmet için buradayım. Başkan olmamın nedeni basketbola hizmet etmek, daha iyi noktalara taşımak için neler yapılabileceğine dair çalışmalar yapmak. Tüm yönetim arkadaşlarım ile basketbolu en iyi seviyelere taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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“TAŞKINLIK YAPAN TARAFTARLAR KENDİ TAKIMLARINA ZARAR VERİRLER”

Basketbol erkekler ligi final serilerinde çıkan tribün olaylarının üzücü olduğunu belirten Türkoğlu, her spor gibi basketbolun da seyirci ile güzelleştiğini belirterek, “Taşkınlık yapan taraftarlar kendi takımlarına zarar vermekten öteye gidemezler” dedi. Başkan Türkoğlu, 3 büyükler arasındaki deplasman yasağı ile ilgili olarak ise “Kulüpler arasındaki deplasman yasağı federasyon değil kulüplerin tercihi. Her maçta deplasman tribünü için yüzde 10 pay ayrılıyor ama kulüpler kendi aralarında anlaşarak bunu kullanmıyor” açıklamasını yaptı.

BAYRAM MESAJI

Hidayet Türkoğlu sözlerini tüm Türkiye ve müslüman aleminin bayramını kutlayarak tamamladı.