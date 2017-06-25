Hamilton’dan Vettel’e: Erkekse arabadan inip yapsın

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sine Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton'ın kavgası damga vurdu. Vettel, Hamilton'a sinirlenip çarparken, Hamilton "Erkekse aynı hareketi arabadan inip yapsın" dedi.

Formula 1’de sezonun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde kazanan Red Bull TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo oldu. Ricciardo kariyerinin 5. Grand Prix zaferini elde etti ancak buna rağmen yarışa başka bir olay damga vurdu.

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ismi Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton performanslarından ziyade, ülkemizde maalesef çok rastladığımız trafik magandalarını anımsatan tartışmalarıyla gündeme geldi. İkili güvenlik aracı arkasında gergin anlar yaşadılar. Arkasındakileri yavaşlatan lider Hamilton, bir noktada durma noktasına gelince Vettel, Hamilton’a arkadan çarptı ve sonrasında yanına gelip tekerleğine temas ederek tepki gösterdi.

Vettel ve Hamilton kapıştı son gülen Ricciardo oldu Formula 1'de sezonun 8. Grand Prix'si olan Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan Red Bull pilotu Daniel Ricciardo oldu. Yarışa Ricciardo'nun zaferinden çok Vettel ve Hamilton'ın tartışması damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Vettel bu hareketinden dolayı 10 saniye cezası alırken olayın ardından Hamilton çarpıcı açıklamalara imza attı. Hamilton, Vettel’in hareketi için “Utanç verici” derken “Konsantrasyonunu kaybetti ve bana çarptı. Benim yapacağım bir şey yoktu” ifadelerini kullandı.

İşi burada bırakmayan Hamilton çirkin bir ifade kullanarak, “Eğer adam olduğunu ispatlamak istiyorsa aracından inip yüzüme karşı o hareketi yapacak” dedi. FIA’nın konuyla ilgili nasıl bir yaptırımda bulunacağı henüz netlik kazanmadı.