Göztepe Benfica’dan ayrılan Eliseu dos Santos’u istiyor

Göztepe Benfica’yla kontratı sona eren Eliseu dos Santos’un inadını kırmak üzere... Göz-Göz yönetimi, güzel İzmir’i gezdireceği tecrübeli sol bekten “evet” yanıtını alacağına kesin gözüyle bakıyor.

Teknik Direktör Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, tüm dikkatini dış transfere çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile sözleşmesi biten Eliseu dos Santos'u ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Göz-Göz, Türkiye'ye gelmekte çekinceleri olduğu belirtilen Portekizli sol beki, İzmir'e davet etti. Göztepe, tecrübeli futbolcunun inadının, ‘Güzel' lakaplı şehri gezdikten sonra kırılacağını düşünüyor.

Tamer Tuna`dan Göztepe`ye 3 yıllık imza Yılmaz Vural ile yolları ayıran Göztepe, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Transferde, çok geniş bir liste üzerinden çalışan Göztepe yönetiminin hedefinde, geçen sezon Akhisar Belediyespor'da kiralık oynayan Portekizli sağ bek Miguel Lopes ile Nijeryalı orta saha Abdullahi Shehu bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, prensipte anlaştığı Lopes için Sporting Lisbon'la masaya oturacak. Portekiz kulübünün, iki sezondur kiraladığı 30'luk oyuncusunu yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği belirtildi.