Gaziantepspor’un eski futbolcusu Haris Medunjanin’den alkışlanacak hareket

Bir dönem Gaziantepspor forması da giymiş olan Haris Medunjanin, ABD Ligi'nde yeşil sahalarda ender rastlanan alkışlanacak bir harekete imza attı. Rakibinin gördüğü kırmızı kartı iptal ettiren Haris Medunjanin, akıllara Beşiktaş'ta oynayan Veli Kavlak'ı getirdi.

ABD Ligi’nde Philadelphia Union ile D.C. United arasında oynanan karşılaşmada sahalarda görmek istediğimiz türden bir centilmenlik gösterisine imza atıldı. Bir dönem Gaziantepspor’da da oynamış olan Haris Medunjanin, hakem ile konuşarak rakibinin gördüğü kırmızı kartı iptal ettirdi. Philadelphia Union forması giyen Boşnak futbolcu, bu hareketi ile büyük alkış aldı. Maçta Haris Medunjanin’e faul yapan Luciano Acosta, hakem tarafından doğrudan kırmızı kart gösterilerek oyundan atıldı. Ancak araya giren Medunjanin, hakem ile konuşarak kararın hatalı olduğunu söyledi. Bunun üzerine de hakem gösterdiği kırmızı kartı geri alarak Acosta’nın oyuna devam etmesini sağladı.

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Philadelphia Union’ın 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından pozisyon ile ilgili konuşan Haris Medunjanin “Hakem rakip futbolcunun bana tekme attığını söyledi. Ben de tekme yemediğimi, beni sadece ittiğini ve pozisyonun kırmızı kartı gerektirmediğini söyledim. Benim önceliğim hep dürüst olmaktır. Her maçı kazanmak için sahaya çıkarım ancak bunun için kirli oyunlara başvurmam. Benim için önemli olan adil bir oyun sonrası kazanmaktır ” dedi.

BEŞİKTAŞ KUPA MAÇINDA YAPMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası’nda 24 Aralık 2014 yılında oynanan F Grubu’nda Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada da aynı durum yaşanmıştı. Hakem Suat Arslanboğa Adana Demirsporlu Hakan Söyler’e önce kırmızı kart gösterdi ancak Beşiktaşlı oyuncuların itirazıyla kararını değiştirdi. Maçın 21. dakikasında Adana Demirsporlu Hakan Söyler rakibi Veli Kavlak’a çok sert bir biçimde müdahalede bulunmak istedi ancak şans eseri oyuncular birbirlerine dokunmadılar. Bu pozisyonun ardından hakem Suat Arslanboğa Hakan Söyler’e sert müdahalesinden dolayı kırmızı kart çıkardı ancak Beşiktaşlı Veli Kavlak, Hakan’ın kendisine değmediğini belirtti. Bu pozisyondan sonra ise Suat Arslanboğa Hakan’a sarı kartı çıkardı ve kararını değiştirdi.