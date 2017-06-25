Garry Rodrigues’ten Galatasaray taraftarına: Bruma yoksa ben varım

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Bruma'nın RB Leipzig'e satılmasına üzülen sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

Galatasaray’ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues iddialı açıklamalar yaptı. Rodrigues, Leipzig’e giden Bruma’nın yerini doldurmaya çalışacak. Sabah’tan Mehmet Özcan’a konuşan Bruma’nın ayrılışına üzülen taraftarlara seslenen Yeşil Burun Adaları milli oyuncusu, “Merak etmeyin ben varım” dedi.

Zenit`ten Wesley Sneijder açıklaması Zenit'i çalıştıran Gaslatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin Wesley Sneijder'le ilgilendiği yönündeki iddialar üzerine Zenit kulübü bir açıklama yayınladı. Rus ekibi Sniejder ile ilgili bir girişimleri olmadığını belirtti. İlgili Haberi Oku

Büyük kulüplerde hep iyi ve kaliteli futbolcuların oynayacağını dile getiren Rodrigues, şöyle devam etti:

“Bruma da çok kaliteli bir oyuncu ve G.Saray için önemli bir isimdi. Taraftarlar bu kalitedeki futbolcuları sever. Herkesin farklı özellikleri var. Ben de kendimi göstermeye hazırım. Benden çok şey beklenebilir. Tribünlerin sevdiği tarzda bir oyuncuyum, farklı şeyler yapmaktan korkmuyorum. Devre arasında takıma katılmak kolay değil. Galatasaray’da oyuncu olarak büyümek istiyorum. Burada daha iyi olacağımı biliyorum. Kulübüm beni bazı özelliklerimden dolayı aldı ve bunu göstermek istiyorum. Tek isteğim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak.

Herkes Tudor’un sert ve disiplinli bir hoca olduğunu söylüyor. Bu benim için iyi bir şey, çünkü çalışmayı seviyorum. Tudor kalitemi PAOK’tan biliyor. Daha önemlisi beni insan olarak da iyi tanıyor. Yunanistan’da ve burada iyi çalıştık. Aramızdaki ilişki mükemmel. Sneijder’ı küçükken televizyondan izliyordum. Şu anda aynı takımdayız. Bu durum benim için çok ilginç. Sneijder Hollanda futbolu için büyük bir efsane. Türk yemeklerini çok sevdim. Ailem de buraya alıştı. İstanbul’da aşırı derecede mutluyum. Tek sıkıntım İstanbul’un yoğun trafiği. Her zaman trafik var.

Rize maçında attığım gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, daha sona pozisyonun temiz olduğunu gördük. Alanyaspor karşılaşmasında penaltı yapıldı. Hakem çok yakındı ama görmediğini söyledi. Bazen hatalar çok ölümcül olabiliyor. Kasımpaşa maçında kafa vuruşumda top rakibin eline çarptı. Devamında golü yedik. Skor 1-1 yerine 2-0 oldu. Bu pozisyona da hakem çok yakındı.”

Fenerbahçe’yi bu kez affetmem!

“Fenerbahçe derbisinde gol atmanın anlamını biliyorum. 1-0 kaybettiğimiz maçta iyi bir pozisyonun geleceğini biliyordum. Ama atamadım. Gelecek sezonki derbiler için taraftarımız endişelenmesin, Fenerbahçe’ye golüm olacak.”