Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis kimdir?

Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzaladığı L'Equipe tarafında iddia edildi. 31 yaşındaki golcüyü birlikte tanıyalım.

L’Equipe , Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberde Gomis'in Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, Swansea’ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bilgisi de haberde yer aldı.

Galatasaray taraftarında bekleyiş sürerken Maicon, Balhanda ve Gomis’in 28 Haziran’da İstanbul’da olacağı tahmin ediliyor. Bekleyiş sürerken biz de 31 yaşındaki Bafetimbi Gomis’in kariyerine birlikte göz atalım.

Vazgeçilmez

Fransa Ligue 1’in köklü kulüplerinden Saint-Etienne’de adını duyuran Bafetimbi Gomis, 2003-2009 yılları arasında Saint-Etienne forması giydi. Takımdaki çaylak sezonunda henüz 18 yaşında ilk ve tek lig şampiyonluğunu yaşadı. Saint-Etienne 2003-2004 sezonunu Ligue 2 şampiyonu olarak tamamlarken, 2005-2006’da Troyes’a kiralanan Gomis sezon sonunda döndüğünde artık takımın vazgeçilmezi olacaktı.

Gomis gençlik döneminin zirve sezonu olan 2007-2008 sezonunda 16 golle gol krallığı yarışını Karim Benzema (20) ve Mamadou Niang’ın (18) arkasında üçüncü bitirdi. Takımı ise ligde 5. olarak UEFA Kupası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

2008-2009 sezonunda ise işler takımın istediği gitmedi. Gomis için küme düşme hattının bir sıra üstünde ligi noktalayan Saint-Etienne’den ayrılma vakti gelmişti. Gomis’in bir sonraki durağı ise Olympique Lyon olacaktı. Saint-Etienne’in ezeli rakibi Lyon’a transfer olan Gomis, tarihte bunu yapan 6. oyuncu oldu.

Adını tarihe yazdı

2009-2014 arası Lyon’da beş sezonda 244 maçta 96 gol atan Bafetimbi Gomis, tüm zamanlarda en çok Lyon forması giyen 16. oyuncu olurken kulüp tarihinin en golcü 6. ismi oldu. Bu başarılara rağmen Lyon, bu dönemde hiç lig şampiyonluğu yaşayamadı. Gomis Lyon’da sadece bir kez Fransa Kupası, bir kez de Fransa Süper Kupası kazandı.

Gomis, Şampiyonlar Ligi sahnesine de Lyon’da çıkarken adını kırılması zor bir rekorla tarihe yazdırdı. 7 Aralık 2011’de Lyon’un deplasmanda Dinamo Zagreb’i 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol kaydeden Gomis, 7 dakikada hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick’ine imza attı. Galatasaray`da Gomis, Belhanda ve Maicon 28 Haziran`da geliyor! İlgili Haberi Oku

Bafetimbi Gomis daha sonra şansını Premier League’de denedi. 2014-2015 sezonunda bedelsiz olarak Swansea’ye transfer olan Gomis, Ada’da geçirdiği iki sezonda Lyon kariyeri kadar üretken olamadı. 72 maçta 17 gol kaydeden Fransız yıldız, geçen sezon başında Marsilya’ya kiralandı. Marsilya formasıyla adeta yeniden doğan Gomis, 34 maçta 21 gol atmayı başardı. Deneyimli golcü aynı zamanda 12 kez de Fransa Milli Takımı formasını giydi ve 3 kez ağları sarstı.

Vazovagal senkop rahatsızlığı bulunan Bafetimbi Gomis, kariyeri boyunca birkaç maçta, son olarak da Swansea formasıyla 2015’te baygınlık geçirdi. Vazovagal senkoptan muzdarip kişiler yoğun stres ve heyecan altında baygınlık geçirebiliyor.

Adı: Bafetimbi Gomis

Doğum Tarihi: 6 Ağustos 1985

Doğum Yeri: La Seyne-sur-Mer, Fransa

Boy: 1.84 metre

2003–2009 Saint-Etienne

2005-2006 Troyes (Kiralık)

2009–2014 Olympique Lyon

2014–2017 Swansea City

2016–2017 Marsilya (Kiralık)