Fenerbahçe’nin yıldızı Simon Kjaer İtalya’da imzayı attı ama transfer için değil

Fenerbahçe’nin Danimarkarlı yıldızı Simon Kjaer, İtalya Roma’da uzun yıllardır birlikte yaşadığı ve 2 çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile evlendi. Başkent Roma'da gerçekleştirilen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. İsmi sık sık İtalya devi Milan ile anılan Simon Kjaer’in bu ülkede evlenmesi esprilere neden oldu.
Elini çabuk tutan Eline Gollert, Simon Kjaer’e imza attırmak için büyük çaba sarf eden Milan’dan önce yıldız futbolcuya imzayı attırmayı başardı. İtalya gerçekleştirilen düğün hakkında ‘Kjaer imzayı attı ama transfer için değil’ esprileri yapıldı.