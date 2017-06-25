Fenerbahçe’nin istediği David Ospina’dan Mesut Özil’i kıskandıracak frikik!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arsenal'in Kolombiyalı kaleci David Ospina, kullandığı frikik ile şaşırttı. Yardım maçında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ospina'nın şık vuruşu direkten dönerken, tekniği Mesut Özil'i kıskandıracak cinstendi...

İngiltere Premier Lig’i bu sezon 5. sırada tamamlayarak 1998 yılından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanamayan Arsenal’de köklü bir revizyon gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle hücum hattına katkı isteyen Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Fransız golcü Lacazette’yi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin de transfer listesinden olan Arsenal’in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ise Cuadrado’nun Takımı ile Pogba’nın Takımı arasında oynanan yardım maçında kullandığı serbest vuruş ile Wenger’e adeta duran topları kullanacak isimlerde de değişikliğe gitmesi mesajı veriyor.

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Genelde Arsenal’de tehlikeli serbest vuruşları kullanan isimler olan Mesut Özil ve Alexis Sanchez’i kıskandıracak bir vuruşa imza atan Ospina, gol atamasa da takım arkadaşlarına rakip olabileceğini gösterdi.