Fenerbahçe’nin istediği David Ospina’dan Mesut Özil’i kıskandıracak frikik!

İngiltere Premier Lig’i bu sezon 5. sırada tamamlayarak 1998 yılından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanamayan Arsenal’de köklü bir revizyon gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle hücum hattına katkı isteyen Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Fransız golcü Lacazette’yi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin de transfer listesinden olan Arsenal’in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ise Cuadrado’nun Takımı ile Pogba’nın Takımı arasında oynanan yardım maçında kullandığı serbest vuruş ile Wenger’e adeta duran topları kullanacak isimlerde de değişikliğe gitmesi mesajı veriyor.
Genelde Arsenal’de tehlikeli serbest vuruşları kullanan isimler olan Mesut Özil ve Alexis Sanchez’i kıskandıracak bir vuruşa imza atan Ospina, gol atamasa da takım arkadaşlarına rakip olabileceğini gösterdi.