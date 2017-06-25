Fenerbahçe’den çok sert Zlatan Ibrahimovic açıklaması

Zlatan Ibrahimovic'i Fenerbahçe'ye getirmek için sarı-lacivertli yönetimin çalışmalara başladığını iddia eden Fanatik haberine Fenerbahçe'den sert bir yalanlama geldi.

Fenerbahçe yönetimi Fanatik’te yer alan ve sarı-lacivertlilerin Zlatan Ibrahimovic’i renklerine bağlamak için operasyon halinde olduğunu iddia eden haberi çok sert bir dille yalanladı.

Kuloübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün ve bugün tarihli Fanatik Gazetelerinin manşetinde yer alan ‘1 değil 5 forma alırım’ ve ‘Fenerbahçe’de tarihi operasyon’ başlıklı, Zlatan Ibrahimovic’le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.

Fanatik Gazetesi, bu haberlerle adeta kendi çalıp kendi oynamakta ve kamuoyunda yanlış bir beklenti oluşturmaktadır. Bununla birlikte Fanatik Gazetesi böyle bir transferi karşılayacak maddi kaynağa sahipse bahse konu oyuncuyu transfer edebilirler.

Bu tür masabaşında uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna duyurulur.”