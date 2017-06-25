Doumbia Fenerbahçe’ye doğru

Fenerbahçe, Roma'nın forveti Seydou Doumbia'nın transferinde sona bir hayli yaklaştı. Yönetimin, yıllık 3 milyon Euro'luk teklifi karşısında Fildişili golcünün rotasını sarı-lacivertlilere çevirdiği belirtildi. İtalyan kulübünün de yıllık 3 milyon Euro alan 28 yaşındaki forvetin mali yükünden kurtulmak için bonservis bedeli istemediği ve Fener yönetimine, oyuncusuyla konuşması için izin verdiği ifade edildi. Milan’dan Carlos Bacca için de yoğun mesai harcayan yönetim, bayramdan sonra İtalya'ya giderek Doumbia ve menajeriyle bir araya gelecek.
Son detayları konuşacak olan F.Bahçe, küçük pürüzleri de çözerek bu transfere noktayı koymayı planlıyor. Yönetim, Fildişili golcünün transferini 1 Temmuz'da başlayacak Topuk Yaylası kampına yetiştirmeyi hedefliyor. 28'lik forvet de Kanarya'nın teklifine sıcak.