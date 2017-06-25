Doumbia Fenerbahçe’ye doğru

Fildişi Sahilli golcü Seydou Doumbia, Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro’luk teklifine prensipte “Evet” dedi. Yönetim, Roma’nın maaş yükü nedeniyle kadrosunda düşünmediği Doumbia’yı transfer etmek için İtalya’ya gidecek.

Fenerbahçe, Roma'nın forveti Seydou Doumbia'nın transferinde sona bir hayli yaklaştı. Yönetimin, yıllık 3 milyon Euro'luk teklifi karşısında Fildişili golcünün rotasını sarı-lacivertlilere çevirdiği belirtildi. İtalyan kulübünün de yıllık 3 milyon Euro alan 28 yaşındaki forvetin mali yükünden kurtulmak için bonservis bedeli istemediği ve Fener yönetimine, oyuncusuyla konuşması için izin verdiği ifade edildi. Milan’dan Carlos Bacca için de yoğun mesai harcayan yönetim, bayramdan sonra İtalya'ya giderek Doumbia ve menajeriyle bir araya gelecek.

Fenerbahçe`nin yıldızı Simon Kjaer İtalya`da imzayı attı ama transfer için değil İsmi İtalyan devi Milan ile anılan Simon Kjaer, hayatını Eline Gollert ile birleştirdi. Düğünün İtalya'da olması Kjaer hakkında 'Gollert elini çabuk tuttu' esprilerinin yapılmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

Son detayları konuşacak olan F.Bahçe, küçük pürüzleri de çözerek bu transfere noktayı koymayı planlıyor. Yönetim, Fildişili golcünün transferini 1 Temmuz'da başlayacak Topuk Yaylası kampına yetiştirmeyi hedefliyor. 28'lik forvet de Kanarya'nın teklifine sıcak.