Belçika Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu

FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Belçika, Yunanistan'ı 78-45 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bronz madalyayı tarihinde ilk kez elde etti.

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda üçüncülük karşılaşmasında Belçika, Yunanistan’ı 78-45 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Belçika bu başarısı ile basketbolda ilk madalyasını kadınlarda almış oldu. Yunanistan ise bu mağlubiyet ile Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

Müsabakada Mestdagh 18 sayıyla maçın en skorer ismi oluken, Potanın Perileri’ni sürpriz bir sonuçla mağlup ettikten sonra çıktığı iki maçta da istediği oyunu parkeye yansıtamayan Yunanistan’da 13 sayılı Maltsi dışında kimse çift haneleri bulamadı.

SALON: Prag Arena

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Martins Kozlovskis (Letonya), Kazuko Forsberg (Danimarka)

BELÇİKA: Vanloo (9), Delaere, Mestdahg, Meesseman (15), Wauters (14), Liskens (9), Carpreaux (3), Mestdagh (18), Nauwelaers, Raman (5), Hendrickx (2), Geldof (3)

YUNANİSTAN: Nikolopoulou (3), Maltsi (13), Kaltsidou (4), Sotiriou (4), Spanou (6), Stamati (2), Lymoura, Spyridopoulou (1), Kosma, Christinaki (3), Fasoula (9), Stamolamprou

1. PERİYOT: 24-15 (Belçika)

DEVRE: 40-29 (Belçika)

3. PERİYOT: 61-36 (Belçika)

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: Spanou (Yunanistan)