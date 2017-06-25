Aboubakar attı, Almanya kazandı!

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya, Kamerun'u 3-1 yendi, Şili de Avustralya'yla 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. Almanya'ya karşı Kamerun'un golü Aboubakar'dan geldi. Yarı finalde Almanya, Meksika'yla; Portekiz ise Şili'yle eşleşti.

Rusya’da devam eden FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda B Grubu maçları bugün noktalandı. Almanya ve Şili’nin liderlik yarışı verdiği grupta 1. sırayı Kamerun’u 3-1’le deviren Almanya oldu. Şili ise Avustralya’yla 1-1 berabere kalarak grubu ikinci sırada noktaladı.

Bu sonuçla yarı finalde Almanya, Meksika ile Şili ise Portekiz’le eşleşti. Aynı saatte başlayan iki mücadelede Almanya, ilk yarısı 0-0 noktalanan maçı 3-1 kazanarak liderliği aldı. Almanya’nın gollerini 48’de Kerem Demirbay ve 66 ile 81’de Timo Werner kaydetti.

Almanya tercihiyle gündeme gelen Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay ilk kez süre aldığı turnuvada milli takım kariyerindeki ilk golünü atarken Kamerun’un tek golü 78’de Vincent Aboubakar’dan geldi. Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı merak edilen golcü turnuvayı bir golle noktaladı. Kamerun’da Ernest Mabouka 63’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şili ikinci sırada kaldı

Günün diğer maçında ise Şili ile Avustralya bir araya geldi. Avustralya 42’de eski dost James Troisi ile 1-0 öne geçerken eşitliği 67’de Martin Rodriguez sağladı ve skoru belirledi.

Yarın final eşleşmeleri de bu maçlarla belli oldu. A Grubu’nun lideri Portekiz, Şili’yle eşleşirken, B Grubu’nun lideri Almanya ise Meksika’yla eşleşti. Portekiz ve Şili 28 Haziran’da Kazan’da, Almanya ve Meksika ise 29 Haziran’da Soçi’de bir araya gelecek. Üçüncülük maçı ve final ise 2 Temmuz’da.