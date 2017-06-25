2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nı İspanya kazandı

İspanya, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 71-55 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda İspanya, Fransa’yı 77-55 mağlup ederek şampiyon oldu. Başkent Prag’daki Prag Arena’da oynanan maçta İspanya ilk periyodu 21-18 önde geçerken, devreyi de 39-30 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 56-40 önde bitiren İspanya, mücadeleden 77-55 galip ayrıldı.

İspanya bu galibiyet ile son üç turnuvanın ikisini kazanmış oldu. Fransa ise üst üste üçüncü kez finalde kaybederk yine gümüş madalyayla yetindi. Turnuvanın MVP’si ise İspanya’nın süperstarı Alba Torrens oldu. İspanya’da Alba Torrens 18 sayıyla mücadele etti, Sancho Lyttle ise 19 sayı ve 8 ribaundla maça damga vurdu. Fransa’da ise 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Celine Dumerc 15 sayıyla takımının en skoreri oldu ancak Dumerc’in çabası maçı baştan sona üstün götüren İspanya’yı alt etmeye yetmedi. Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası`nı beşinci bitirdi Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası klasman maçında Letonya'yı 72-63 mağlup ederek turnuvayı 5. sırada noktaladı. İlgili Haberi Oku Belçika Avrupa Şampiyonası`nda üçüncü oldu FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Belçika, Yunanistan'ı 78-45 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bronz madalyayı tarihinde ilk kez elde etti. İlgili Haberi Oku