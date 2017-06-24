Zenit’ten Wesley Sneijder açıklaması

Zenit'i çalıştıran Gaslatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin Wesley Sneijder'le ilgilendiği yönündeki iddialar üzerine Zenit kulübü bir açıklama yayınladı. Rus ekibi Sniejder ile ilgili bir girişimleri olmadığını belirtti.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Roberto Mancini’nin çalıştırdığı Zenit yeni sezona büyük transferler yaparak girecek. Roberto Mancini’nin alışık olunan pahalı transferlerini bu sezon da tüm medya ve taraftarlar beklerken sarı-kırmızılılarda geleceği belirsiz olan Wesley Sneijder için de Hollandalı’nın eski hocası Mancini’nin devrede olduğu söyleniyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Sneijder için sosyal medyada, takımdan ayrılmaması yönünde kampanyalar sürdürürken yönetimin tasarrufu nasıl olacak henüz bilinmiyor. Bu bilinmezlerin içinde ilk açıklama ise Zenit’ten geldi. Rus ekibi internet sitesinden yaptığı açıklamada Wesley Sneijder’in transferinin gündemlerinde şu an olmadığını belirtti.

Açıklamada “Mancini’yle fikir alışverişimiz sürüyor. Şu an için isim vermek doğru olmaz ancak Sneijder için resmi bir girişimimiz olmadı. Herhangi bir görüşme yapmadık, bir teklifte de bulunmadık” ifadelerine yer verildi. Dursun Özbek’in de “Sneijder şu an bizim oyuncumuz” şeklinde konuştuğu Hollandalı yıldızın Galatasaray’daki geleceği yakın zamanda netleşecek.

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