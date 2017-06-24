Türkiye’yi seçmeyen Kerem Demirbay Almanya’da yedek kaldı

Bundesliga'da sergilediği performansın ardından iki ülke arasında kalan, önce Türkiye sonra Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay için FIFA Konfederasyonlar Kupası tam bir hayal kırıklığı oldu.

Önce Türkiye A Milli Takımını seçen ardından son dakikada vazgeçip Almanya’yı tercih eden başarılı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay aradığını bulamadı. Sabah’tan Serkan Akkoyun’un haberine göre Almanya kadrosu ile Rusya’da düzenlenen Konfederasyonlar Kupasına katılan Kerem, takımın 10 numaralı formasını almasına rağmen henüz 1 dakika bile sahada kendisine yer bulamadı. Turnuva öncesi Danimarka ile oynanan hazırlık maçında 13 dakika sahada kalan Kerem daha sonraki San Marino, Avustralya ve Şili karşılaşmalarını izlemekle yetindi.

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Joachim Löw’den forma bekleyen Kerem Demirbay, Şili maçının ardından TRT Spor’a “Kesinlikle oynamak istiyorum. Ben futbolcuyum her maçta oynamak istiyorum. Bakalım nasip kısmet. İnşallah hoca bana güvenir, Kamerun maçında oynama şansı yakalarım” açıklamasında bulundu.