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Türkiye Dünya Kupası biletini aldı

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası klasman maçında Slovakya'yı 72-56 mağlup ederek Dünya Kupası bileti aldı.
17:5024 Haziran 2017
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Türkiye Dünya Kupası biletini aldı

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda klasman mücadelesi veren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya’yı 72-56 mağlup etti ve Dünya Kupası bileti almayı başardı.

Müsabakayı baştan sona önde götüren Potanın Perileri’nde Kuanitra Holingsvorth 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Slovakya’da ise Barbora Balintova 12 sayı kaydetti.

19’da 9 üç sayı isabeti kaydettiğimiz maçta Işıl Alben 15 sayısının hepsini üç sayı çizgisinin gerisinden buldu. Işıl ayrıca 7 ribaund ve 4 asistle yıldızlaştı.

Maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Bahar Çağlar ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Bahar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye 5.’lik maçında yarın 16.00’da Letonya’yla karşılaşacak. Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan İspanya’nın yarı finale çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası 6.’sının da Dünya Kupası’na katılma şansı doğunca Türkiye’ye Slovakya galibiyeti yetti.

Salon: Prag O2 Arena

Hakemler: Yohan Rosso, Tanel Suslov, Maj Kazuko Forsberg

Türkiye: Pelin, Ayşe, Olcay 3, Birsel 7, Bahar, Işıl 15, Tugçe 15, Holingsworth 20, Şaziye 5, Tilbe 2, Cansu 5, Esra

Başantrenör: Ekrem Memnun

Slovakya: Mikulasikova 2, Remenarova 2, Zirkova 3, Dudasova, Oroszova 6, Balintova 12, Jurcenkova 8, Ruzickova 8, Vynuchalova 9, Kovacikova, Slamova 6

Başantrenör: Marian Svoboda

1. periyot: 16-9 (Türkiye)

Devre: 32-28 (Türkiye)

3. periyot: 57-39 (Türkiye)

24 Haziran 2017 Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma bileti almak için Slovakya ile karşılaştığı FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası klasman maçının ilk çeyreğinde sakatlanan Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası slovakya Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı
Son güncelleme: 18:25 | 24.06.2017
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