Transferin gözdesi Rami, Pamela Anderson ile yakalandı

Türk takımlarıyla ismi sıkça anılan Sevilla oyuncusu Adil Rami, bugünlerde magazin basının da gündeminde

Sevilla oyuncusu Adil Rami’nin adı bu sıralar transfer dedikodularıyla anılıyor. Aralarında başta Beşiktaş olmak üzere Marsilya, Galatasaray gibi takımlarla adı geçen tecrübeli defans oyuncusu bu kez farklı bir nedenle gündeme geldi.

Fransız basını Adil Rami, Sahil Güvenlik dizisinin efsane oyuncusu 49 yaşındaki Pamela Anderson’la akşam yemeği yerken görüntüledi. İkilinin samimi fotoğraflarını yayınlayan gazetenin haberi futbol dünyasında büyük yankı yarattı. Birkaç hafta önce gerçekleştiği öğrenilen yemeğin Monaco’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştiği öğrendi. Adil Rami kısa bir süre önce eşi Sidonie Biemont’tan ayrılmıştı. Rami’nin model olan eski eşinden 2 çocuğu bulunuyor. (CNNTürk)