Tehlikenin farkında mısınız?

“AB'DEN ayrılma referandumu, terör saldırıları derken toparlayamadık ve düştük. Ama yönetimle konuşup anlaştık. Takımın başındayım” (Premier Lig'den düşen Hull City Teknik Direktörü Leonid Slutskiy)

“Ülkemizdeki OHAL süreci bizi de derinden etkiledi. Yeni seçilen Cumhurbaşkanımızın eşinin yaşıyla ilgili tartışmalar da buna tuz biber ekti. Lafın kısası tutunamadık, düştük. Ama gene çıkacaz. Yönetim arkamda.” (Fransa 1. Ligi'ne veda eden Bastia'nın teknik direktörü Rui Almeida)

“Lige mülteci sorunu ile ilgili yaşanan krizle başladık. Suriye'deki gelişmeler filan derken son üç hafta tepetaklak yuvarlandık. Ama bu kente borcum var. Gene yaparız gene çıkarız. Seneye devam…” (Almanya Bundesliga'dan düşen Darmstadt 98'in hocası Torsten Frings)

“Türkiye'nin yaşamış olduğu darbe girişimi, birtakım olaylar. Bombaların patlaması, ekonomik sebepler… Ama olmadı bazı nedenler bunu engelledi. Bundaki en büyük sorumlu benim, bu şehre bir borcumuz var.” (Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman)

Yukarıdaki ilk üç açıklama hayali sonuncusu ise maalesef gerçek. Hikmet Hoca dışındakiler ne kadar eğreti ve komik duruyor değil mi?

Son yıllarda futbol camiasında; neredeyse futbol dışından her şeyi duyar tartışır olduk ki bu, mazeretlere kadar yansıdı. Hatta bir stepne haline dönüştü… Bu salgına çözüm bulunmazsa spor adamları teknik-taktik çalışmalar yerine siyasi analizlerle işi kurtarmaya çalışacaklar, olan da yine can çekişen Türk futboluna olacak gibi… Tehlikenin gerçekten farkında mısınız?