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Şota Arveladze Ryan Babel’i Pakhtakor’a transfer etmek istiyor

Özbekistan'ın Pahtakor takımının başına geçen Şota Arveladze'nin Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etmek istiyor. Babel, Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisiydi.
19:1624 Haziran 2017
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Şota Arveladze Ryan Babel’i Pakhtakor’a transfer etmek istiyor

Türkiye’de futbolculuk yapmış ve birçok takımda da teknik direktörlük görevinde bulunan Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze, Özbekistan’ın Pakhtakor Kulübü ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şota, Karadağlı defans oyuncusu Marko Simic’i takıma katmanın ardından dev bir transfer planladığı Özbek medyasına yansıdı. Şota’nın Kasımpaşa’yı çalıştırdığı dönemde takımında yer verdiği Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’i transfer etmek istediği belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Şota’nın yönettiği Kasımpaşa’da oynayan Ryan Babel, Türkiye’ye gelmesinde etkili olduğunu itiraf ettiği eski hocasıyla beraber çalışmak isteyeceği düşünülüyor.

Beşiktaş cephesine henüz resmi bir teklif gelmezken Finansal Fair Play uygulaması nedeniyle bonservis elde etmeden transfer yapamayan Beşiktaş’ın cazip bir teklife sıcak bakacağı da biliniyor.

24 Haziran 2017 Beşiktaş ve Olympique Lyon arasındaki Marcelo görüşmeleri tıkandı Olympique Lyon ve Beşiktaş arasındaki Marcelo pazarlığı tıkanma noktasına geldi. Fransız cephesi 8.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmazken Beşiktaş son olarak 9.5 milyon Euro'ya indi. Pazarlığa yeni aktörlerin de dahil olabileceği belirtiliyor. Inter ve Marsilya da Marcelo'ya talip. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Pakhtakor ryan babel şota arveladze spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:44 | 24.06.2017
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