Şota Arveladze Ryan Babel’i Pakhtakor’a transfer etmek istiyor

Özbekistan'ın Pahtakor takımının başına geçen Şota Arveladze'nin Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etmek istiyor. Babel, Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisiydi.

Türkiye’de futbolculuk yapmış ve birçok takımda da teknik direktörlük görevinde bulunan Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze, Özbekistan’ın Pakhtakor Kulübü ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şota, Karadağlı defans oyuncusu Marko Simic’i takıma katmanın ardından dev bir transfer planladığı Özbek medyasına yansıdı. Şota’nın Kasımpaşa’yı çalıştırdığı dönemde takımında yer verdiği Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’i transfer etmek istediği belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Şota’nın yönettiği Kasımpaşa’da oynayan Ryan Babel, Türkiye’ye gelmesinde etkili olduğunu itiraf ettiği eski hocasıyla beraber çalışmak isteyeceği düşünülüyor.

Beşiktaş cephesine henüz resmi bir teklif gelmezken Finansal Fair Play uygulaması nedeniyle bonservis elde etmeden transfer yapamayan Beşiktaş’ın cazip bir teklife sıcak bakacağı da biliniyor.

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