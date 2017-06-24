Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde yeni sezon başladı

İrlanda’nın Inis Mor adasında yapılan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nde mücadeleleri erkeklerde Gary Hunt, kadınlarda ise Rhiannan Iffland kazandı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 2017 sezonu İrlanda'da başladı. Kuzey Atlantik Okyanusu'nun üstünde bulunan Inis Mor adasındaki mücadeleler 50 bin seyircinin önünde gerçekleşti. Akrobatik hareketlere de sahne olan yarışı erkeklerde Gary Hunt (384.40 puan) kazandı. Kadınlarda ise Rhiannan Iffland (316.60 puan) rakiplerini geçmeyi başardı ve sezona iyi başladı.

İtalya'da erkeklerde ikinciliği Britanyalı Blake Aldridge elde ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden Andy Jones üçüncü oldu. İlk yarış sonunda erkeklerde Gary Hunt 384.40, Blake Aldridge 384.25 ve Andy Jones 380.30 puana ulaştı. Kadınlarda ise Yana Nestsiarava (266.90 puan) ikinci sırada kaldı. Ginger Leigh Huber (266.90 puan) de podyumun son sırasında yer aldı.

Red Bull Cliff Diving Serisi'nin ikinci yarışı 9 Temmuz'da Portekiz'in Miguel Azores adasında gerçekleşecek.