Portekiz’in yıldızı Andre Silva çıldırdı: Forması yırtıldı

Portekiz’in Yeni Zelanda’yı 4-0 mağlup ettiği maçta takımının 3. golünü kaydeden Andre Silva, kırmızı kartın eşiğinden döndü.
Milan’ın 38 milyon Euro’luk yeni transferi 21 yaşındaki golcü maçın 42. dakikasında Yeni Zelanda’nın savunmacısı Michael Boxall ile yaşadığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Boxall’ın Silva’yı yerden zorla kaldırma çabası ise genç oyuncuyu adeta çıldırttı.
Boxall’a dirsek ve yumruk sallayan Silva’nın forması da yırtılırken hakem olaya müdahale etmedi. Müsabakayı 4-0 kazanan Portekiz FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda yarı finale çıktı, Yeni Zelanda ise Rusya’ya puansız veda etti.
O anlar sosyal medyanın gündemini oluşturdu.