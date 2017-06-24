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Portekiz’in yıldızı Andre Silva çıldırdı: Forması yırtıldı

Portekiz'in genç yıldızı Andre Silva, ülkesinin Yeni Zelanda'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Yeni Zelandalı Michael Boxall ile bir tartışma yaşadı. Rakibine yumruk sallayan Silva'nın forması yırtıldı.
20:5124 Haziran 2017
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Portekiz’in yıldızı Andre Silva'yı çıldırtan... paylaşan: Sozcu

Portekiz’in Yeni Zelanda’yı 4-0 mağlup ettiği maçta takımının 3. golünü kaydeden Andre Silva, kırmızı kartın eşiğinden döndü.

Milan’ın 38 milyon Euro’luk yeni transferi 21 yaşındaki golcü maçın 42. dakikasında Yeni Zelanda’nın savunmacısı Michael Boxall ile yaşadığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Boxall’ın Silva’yı yerden zorla kaldırma çabası ise genç oyuncuyu adeta çıldırttı.

Boxall’a dirsek ve yumruk sallayan Silva’nın forması da yırtılırken hakem olaya müdahale etmedi. Müsabakayı 4-0 kazanan Portekiz FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda yarı finale çıktı, Yeni Zelanda ise Rusya’ya puansız veda etti.

O anlar sosyal medyanın gündemini oluşturdu.

24 Haziran 2017 Portekiz ve Meksika el ele yarı finalde 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda A Grubu'nda Portekiz, Yeni Zelanda'yı 4-0, Meksika ise ev sahibi Rusya'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı. İlgili Haberi Oku

12 Haziran 2017 Milan`a 38 milyon euro`luk forvet Milan, Portekizli forvet Andre Silva için 38 milyon euro ödeyecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Andre Silva FIFA Konfederasyonlar Kupası Michael Boxall portekiz Yeni Zelanda
Son güncelleme: 22:41 | 24.06.2017
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