Portekiz ve Meksika el ele yarı finalde

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda A Grubu'nda Portekiz, Yeni Zelanda'yı 4-0, Meksika ise ev sahibi Rusya'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Rusya’da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda A Grubu mücadeleleri sona erdi. Grupta Portekiz liderliği elde ederken Meksika ikinci oldu. Ev sahibi Rusya grubunda üçüncü olarak turnuvayı noktaladı, Yeni Zelanda ise turnuvaya puansız veda etti.

Portekiz, Ricardo Quaresma’nın 84 dakika sahada kaldığı maçta Yeni Zelanda’yı 4-0 yenerek 7 puan ve +5 averajla grubu lider bitirdi. Portekiz’in gollerini 33’te Cristiano Ronaldo (penaltıdan), 37’de Bernardo Silva, 80’de Andre Silva ve 90’da Nani kaydetti. Quaresma ikinci golün öncesinde akıl dolu bir pasla golü hazırlarken üçüncü golün de asistini yaptı. Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Nani, müsabakanın son golünü attı, Bruno Alves ise 90 dakikada sahadaydı. Beşiktaş’ın renklerine bağlamaya çalıştığı Pepe de 90 dakika sahadaydı.

Yeni Zelanda ise Krestovski Stadyumu’nda oynanan maçta rakibinin gol dahi atamazken turnuvayı da puansız noktalamış oldu.

Meksika’dan geri dönüş

Grubun diğer maçında ise Meksika, gruptan çıkma mücadelesinde Kazan Arena’da ev sahibi Rusya’yla karşılaştı. Rusya, 25’te Aleksandr Samedov’la 1-0 öne geçmesine rağmen, 30’da Nestor Araujo ve 52’de Hirving Lozano’nun gollerine engel olamayarak sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Meksika 7 puan ve 2 averajla ikinci olurken 3 puanda kalan ev sahibi seyircisinin önünde turnuvayı noktaladı. Maçta Rusya’nın tecrübeli isimlerinden Yuri Zhirkov 68’de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Portekiz ve Meksika’nın yarı finaldeki rakipleri yarın oynanacak maçlarla belli olacak. Portekiz B Grubu ikincisi, Meksika ise B Grubu lideriyle final mücadelesi verecek. Yarı final maçları 28 ve 29 Temmuz’da oynanacak. B Grubu’ndaki son maçlarda ise yarın Almanya, Kamerun’la Şili de Avustralya’yla oynayacak.