Oğuzhan Özyakup ile Demet Özdemir Bodrum’da fena yakalandı

Bir yıldır gizli aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup, ilk kez Bodrum’da birlikte görüntülendi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile Fox TV'deki ‘No: 309'un ‘Lale'si Demet Özdemir arasında geçen Şubat'ta aşk dedikodusu çıkmıştı. Demet Özdemir “Çok önceden tanışıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Sadece görüşüyoruz” demişti. Ama çift bugüne kadar birlikte görüntülenmedi. Posta’dan Ali Keser’in haberine göre Oğuzhan Özyakup ile Demet Özdemir ilk kez Bodrum Gümüşlük'te objektiflere yakalandı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup, Gümüşlük açıklarında demirli ‘Esma Sultan’ isimli gulette ilk kez birlikte görüntülendi. Bir grup arkadaşının da eşlik ettiği genç çift, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Tatil yaptıkları teknede denize girerken görüntülendiler. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmediler.

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Bu arada Demet Özdemir’in adı bir süre önce rol arkadaşı Furkan Palalı ile anılmıştı. Daha önceki dizisinde birlikte oynadığı Yusuf Çim ile de uzun süreli aşk yaşayan Özdemir, Palalı ile birlikte olduğu iddialarını ise “Furkan arkadaşım” diyerek yalanladı. Bodrum’da çekilen fotoğraflar ise güzel oyuncunun gerçek sevgilisinin Oğuzhan olduğunu kanıtlamış oldu.