NBA seçmelerinde Fenerbahçe’yi ilgilendiren detay! Bogdanovic…

NBA draftine Sacramento Kings'in tercihleri Fenerbahçeli taraftarları umutlandırdı

NBA’de 2017 seçmelerinde beklenen oldu ve Philadelphia 76ers ilk sıradan Markelle Fultz‘u seçti. Fenerbahçeli taraftarların gözü ise Sacramento Kings’te idi… Sacramento’nun 15’inci sıradan Bogdan Bogdanovic’in pozisyonunda oynayan Justin Jackson’ı seçmesi ve üç hakkını da 1-2-3 numaralı pozisyonlardan yana kullanması dikkat çekti. Kings’in bu tercihleri, Bogdanovic’in kararı açısından Fenerbahçe taraftarları arasında umut verici bir gelişme oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Bogdan Bogdanovic’in gitmemesi için kampanya başlatmış, bir video ile ‘Bizi bırakma’ çağrısı yapmıştı. Videoya Twitter hesabından “Wow” diye yanıt veren yıldız oyuncu, Belgrad’da yaptığı açıklamada henüz kararını vermediğini belirtmişti.

Bogdanovic Belgrad`da konuştu: Bazen zirvedeyken bırakmak en iyisidir Kendi adıyla düzenlediği kampın açılış töreninde konuşan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, NBA'e gitme ihtimali hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

İŞTE İLK 10 SEÇİM1. Philadelphia 76ers Markelle Fultz Guard2. L.A.Lakers Lonzo Ball Guard3. Boston Celtics Jayson Tatum Forvet4. Phoenix Suns Josh Jackson Forvet5. Sacramento Kings De’Aaron Fox Guard6.Orlando Magic Jonathan Isaac Forvet7.Chicago Bulls Lauri Markkanen Uzun forvet8.N.Y.Knicks Frank Ntilikina Guard9.Dallas Mavericks Dennis Smith Jr. Guard10.Portland Trail Blazers Zach Collins Pivot

(Sabah)

Fenerbahçe taraftarından Bogdanovic seferberliği! Klip... Fenerbahçe taraftarı, tarihi sezonun mimarlarından Bogdan Bogdanovic için seferberlik başlattı. Sarı- Lacivertliler, Sırp yıldızın ailesinden de yardım alarak Bogi için duygusal bir video klip hazırladı. İlgili Haberi Oku