NBA draftında sıfır çektik

Altyapısıyla SOS veren Türk basketboluna bir uyarı da NBA’den geldi. 5 oyuncumuzu hiçbir takım istemedi. Draft’ta Philadelphia, ilk sıradan Markelle Fultz’u seçti.

NBA'in en önemli oyuncu kaynağı ‘Draft' yapıldı. Philadelphia 76ers ilk sıradan 1.95'lik skorer oyun kurucu Markelle Fultz'u seçti. Boston Celtics'le yaptığı takas sonrası 1 numara seçim hakkını elde eden 76ers'ın yeni oyuncusu NCAA'deki ilk sezonunu Washington'da geçirirken 23.2 sayı, 5.7 ribaunt, 5.9 asist ortalamasıyla oynamıştı. Los Angeles Lakers, 2. sıradan 1.95'lik oyun kurucu Lonzo Ball'u seçti. 1 numara seçim hakkını takas etme kararı alan Celtics ise 3. sıradan 2.03'lük kısa forvet Jayson Tatum'da karar kıldı. Son dönemde yerli oyuncu ve milli takımlar seviyesinde büyük sıkıntı çeken Türk basketboluna bir uyarı da NBA'den geldi. Draft'a giren Türk basketbolculardan hiçbiri seçilme şansı bulamadı. Berk Uğurlu (F.Bahçe), Egemen Güven (Karşıyaka), Tolga Geçim (Banvit), Ayberk Olmaz (İBB) ve Berkan Durmaz'ı (TOFAŞ) hiçbir takım istemedi. Ömer Faruk Yurtseven ve Ege Arar, kayıt yaptırdıktan sonra çekilmişti.

Minnesota Timberwolves, Jimmy Butler'ı almayı başardı! NBA ekiplerinden Chicago Bulls forması giyen Jimmy Butler artık resmen takımını değiştirmiş durumda. İlgili Haberi Oku

Son 5 yılda sadece 2 Türk oyuncuyu NBA takımları tercih etti. 2015'te Cedi Osman'ı Timberwolves, geçen yıl da Furkan Korkmaz'ı 76ers seçmişti.