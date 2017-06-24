NBA draftında Markelle Fultz’dan 1 numara gaf!

Philadelphia 76ers tarafından seçilen genç oyuncunun, sponsoru tarafından verilen şablonu değiştirmeden postuna koyması, sosyal medyada alay konusu olurken, paylaşımını kaldırmaması da tepkileri çoğalttı.

NBA’de 2017 seçmelerinde beklenen oldu ve Philadelphia 76ers ilk sıradan Markelle Fultz’u seçti. Gecenin olayları ise Fultz’un sosyal medyada yaptığı paylaşım ve Chicago Bulls ile Minnesota Timberwolves arasındaki takastı… Boston Celtics’le yaptığı takas sonrası 1 numara seçim hakkını elde eden 76ers, geçtiğimiz yıl da Ben Simmons’ı 1 numaradan seçmişti. Geçtiğimiz yılı NCAA ekibi Washington’da geçiren Fultz, 23.2 sayı-5.7 ribaunt- 5.9 asist ortalamasıyla oynamıştı. 1.95’lik oyun kurucu, skorer kimliği, savunması ve yüksek oyun zekasıyla dikkat çekiyor.

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Ancak yıldız adayının hesabından seçimini duyuruşu küçük çaplı skandala sebep oldu. Seçmeler öncesinden sponsoru tarafından verilen ve takım ile şehir adları henüz belli olmadığı için x olarak yazılan şablonu değiştirmeden paylaşan Fultz, sosyal medyada alay konusu olurken, ABD’li oyun kurucu paylaşımını hesabından kaldırmadı.