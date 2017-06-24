Marco Verratti Paris Saint-Germain’den ayrılmayı kafaya koydu

Barcelona'nın kadrosuna dahil etmek istediği İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, hakkında çıkan "PSG'de kalabilir" haberine Instagram hesabından tepki gösterdi. Paris Saint-Germain yönetiminin Verratti ile ilgili kararı bekleniyor.

Paris Saint-Germain’in genç yıldızı Marco Verratti, Barcelona’ya imza atacağı günü bekliyor. Ancak beklerken yaptığı sabırsızca davranışlar Paris ekibini kızdırabilir.

İtalyan orta saha oyuncusu La Gazetta dello Sport’un kendisi ile ilgili yaptığı habere Instagram hesabından tepki gösterdi. “PSG yarışmacı bir kadro kurarsa kalırım” söyleminin yer aldığı sayfanın fotoğrafını çeken 24 yaşındaki oyuncu fotoğrafını soru işaretleriyle doldurarak habere tepki gösterdi.

Verratti’nin her koşulda takımdan ayrılmak istediği bilinirken geçen gün Neymar da yıldız futbolcu için “Tam bize göre” ifadelerini kullanmıştı.

Paris Saint-Germain yönetimi ise Barcelona’dan gelecek 80 milyon Euro civarındaki bonservis bedeline bile sıcak bakmamaya başladı. Yönetimin Verratti’nin tutumundan rahatsız olduğu ve İtalyan oyuncunun Barcelona’ya transfer olmasına izin vermeyecekleri konuşuluyor. Verratti geçen sezon 43 maçta 3 gol, 7 asist kaydetmişti.

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