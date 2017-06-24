İşte Pepe gerçeği! Beşiktaş’tan önce Galatasaray istemiş

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Pepe'ye ilk Galatasaray'ın teklif yaptığı ortaya çıktı. Ancak Pepe'nin, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

Transferde önceliği stopere veren Beşiktaş için geçtiğimiz gece heyecan verici bir gelişme yaşanmıştı. Pepe'nin Kartal'ın ilgi alanında olduğu gündeme bomba gibi düşerken; menajer Ahmet Bulut'un açıklamaları siyah-beyazlı camiada büyük yankı uyandırmıştı. Menajer Bulut'un “Lizbon'da Pepe için masadayım. Dev kulüpler peşinde ama, Beşiktaş transfere yakın” ifadelerinin ardından nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla beklenirken; transfer öyküsünün perde arkası aralandı. Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine göre; menajer Ahmet Bulut'un Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da olan Pepe'nin menajeri Jorge Mendes ile yaptığı sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Menajer Ahmet Bulut: Pepe Beşiktaş`a yakın Sezonu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Portekizli savunma oyuncusu Pepe'yle görüşüyor. Menajer Ahmet Bulut Pepe için masada olduğunu ve deneyimli stoperin Beşiktaş'a yakın olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Bulut'un aslında tıpkı Beşiktaş gibi stoper arayan Galatasaray'ın Pepe'ye yaptığı teklifi iletmek için Portekiz'e gittiği öğrenildi. Aslan'ın tecrübeli stopere 2 yıl için 12.5 milyon Euro vermeye hazır olduğu ifade edilirken; Pepe'nin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne oynamamasını öne sürerek teklifi kabul etmediği belirtildi. Sarı-kırmızlılar, 2 yıllığına astronomik bir rakam önermesine rağmen bunu net bir şekilde geri çeviren 34 yaşındaki stoper, Ahmet Bulut'un “O zaman Beşiktaş'ı ister misin? Onlar da senin gibi kaliteli bir stoper arıyorlar” teklifine ise sıcak baktı.

Transferin gözdesi Rami, Pamela Anderson ile yakalandı Türk takımlarıyla ismi sıkça anılan Sevilla oyuncusu Adil Rami, bugünlerde magazin basının da gündeminde İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi nedeniyle Beşiktaş'ta oynayabileceğini söyleyen Pepe'nin “Şartlarda anlaşırsak neden olmasın. Quaresma'nın Beşiktaş'ta oluşu da benim için çok önemli” dediği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeleri hemen futboldan sorumlu yönetici Umut Güner'e aktaran Ahmet Bulut, Güner'in görüşmelerde bulunmasını söylemesinin ardından Mendes ile toplantısına devam etti. Taraflar arasındaki telefon trafiğinin ardından Kartal, 2 yıl için Pepe'ye her şey dahil 8 milyon Euro önerirken, Mendes bu teklifi Portekizli yıldıza iletti.

Teklife henüz yanıt vermeyen Pepe'nin imza parası istemesi, bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.