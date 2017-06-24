İsmi Feyenoord ile anılan Fenerbahçe’nin yıldızı Van Persie hakkında son kararı Aykut Kocaman verdi

Günlerdir adı Feyenoord’la yazılan Van Persie için son sözü Aykut Kocaman söyledi.

Hollanda basını Robin Van Persie’nin Feyenoord’a dönmesini bekliyor. Van Persie’nin oğlu Shaqueel’i Feyenoord altyapısına yazdırması da bu transfere ipucu olarak gösteriliyor. Ancak Fenerbahçe, Hollandalı yıldızını bırakmaya niyetli görünmüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla bir yıl daha sözleşmesi olan Van Persie ile çalışmak istiyor.

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Daha sözleşme imzalamadan Hollandalı’nın kariyerine ve büyük bir yıldız olmasına vurgu yapan Kocaman, en azından Topuk Yaylası kampında Van Persie’nin son durumuna bakacak. Oyun sistemi ve takıma katkısı görülecek. Hollandalı ayrılmak isterse şartlar konuşulacak.

F.Bahçe yönetimi dün Van Persie ile ilgili kulübe ulaşan bir teklif olmadığını duyurdu. Hollandalı yıldızın takımın toplanma tarihinde (27 Haziran) tesislerde olacağına vurgu yapıldı.