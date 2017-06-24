Gregory van der Wiel’den Fenerbahçe yönetimine mesaj

Amerika'da tatil yapan Van der Wiel, F.Bahçe yönetimine kulüp bulamadığını ve takıma geri döneceğini iletti.

Fenerbahçe’ye Gregory Van Der Wiel'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerdeki ilk sezonunda asistlerinden çok skandallarıyla gündeme gelen Hollandalı, yaklaşık 6 aydır kendisine takım arıyordu. Vatan’dan Ali Can’ın haberine göre Türkiye'de daha fazla kalmak istemediğini yönetime de bildiren oyuncu, tüm çabalarına rağmen Avrupa'da forma giyecek bir kulüp bulamadı. Yılda 2.2 milyon Euro civarında garanti para alan Wiel'in bu ücretini hiçbir takımın karşılamaya yanaşmadığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertlilerle iletişime geçen Wiel, “Şu an tatil için Amerika'dayım. Menajerimin başka takımlarla görüşmesi oldu ancak anlaşamadım. Bu yüzden sezon başı hazırlık kampı için Türkiye'ye döneceğim” diye haber yollattı.

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Geçen sezon disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararı ise teknik direktör Aykut Kocaman verecek. Futbolcuyu sezon başı kampında denemesi beklenen Aykut Hoca, ‘Ondan memnunum' derse Wiel takımda kalacak. Aksi bir durum söz konusu olursa Hollandalı oyuncunun bir kez daha kadro dışı kalması gündemde.