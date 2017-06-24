Gil Dias adım adım Fenerbahçe’ye

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki sol kanadın transferini bitirmek için her konuda anlaştığı Monaco’nun Teknik Direktörü Leonardo Jardim’in kararını bekliyor. Genç çalıştırıcı, Gil Dias’ın kiralanmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Gil Dias transferinde mutlu sona bir hayli yakın. Geçen sezonu Rio Ave'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşan Fener, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in kararını bekliyor. Genç çalıştırıcı, Portekizli sol kanadın yeniden kiralanmasına sıcak bakarsa Gil Dias, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Kanarya, 20 yaşındaki genç futbolcuyu 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor. Monaco yönetimi ile her konuda anlaşan F.Bahçe, Teknik Direktör Leonardo Jardim'den olumlu cevap gelmesini bekliyor.

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Ancak Fransız kulübünün yönetimi, geleceğin yıldızı olarak gördüğü 20 yaşındaki sol kanadın sözleşmesine satın alma opsiyonu koymaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Monaco'nun bu şartlarını kabul eden sarı-lacivertliler, Jardim'den olumlu haber gelir gelmez Gil Dias transferini bayram sonrasında açıklayacak.