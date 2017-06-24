Galatasaray taraftarından Ergin Ataman ilanı!

Bir grup Galatasaray taraftarı, takımdan ayrılan basketbol takımının eski antrenörü Ergin Ataman için gazete ilanı yayımladı.

Sarı-Kırmızılı bir grup taraftar, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı’nda 5 yıl görev yaptıktan sonra Sarı-Kırmızılı takımla biten sözleşmesi yönetim tarafından uzatılmayan Ergin Ataman’a olan sevgilerini gazete ilanı ile duyurdu. Taraftarların bir gazeteye verdiği ilanda Ataman’a destek çıkılırken ‘Ayrılık da sevdaya dahil. Yolumuz tekrar kesişinceye kadar başın dik, yolun açık, başarılar seninle olsun’ ifadeleri kullanıldı.

İlan sosyal medyada büyük ilgi görürken, Ergin Ataman da konuya kayıtsız kalamadı ve şu açıklamayı yayınladı:

“5 yıl boyunca her platformda Galatasaray’a hizmet etmek benim için bir onur oldu. Türkiye’de ve Avrupa’da kazanılan kupalar ve Galatasaray’ı Avrupa basketbolunun saygın bir takımı haline getirmek benim için büyük gururdu. En önemlisi ise Türkiye’de ve dünyada tüm gerçek Galatasaraylıların gönlünde oluşturduğu sevgi ve heyecan oldu benim için. 10 gündür yollamış olduğunuz sevgi, takdir ve teşekkür mesajları beni fazlasıyla duygulandırdı. Artık profesyonel olarak Galatasaray’a hizmet etmeyecek olsam da 50 yıldır olduğu gibi sizlerle aynı duygu içerisinde benim de Galatasaray sevgim ilelebet devam edecek. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve asla unutmayalım ki büyük hedeer büyük vizyonlarla yakalanır. Tüm dostların, sporverlerin, kaplarinde Türkiye ve insanlık sevgisi olan tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutlarım.”

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Ergin Ataman, Galatasaray’daki 5 sezonunda 23 sonra kazanılan lig şampiyonluğunun yanı sıra EUROCUP şampiyonluğunda da takımın başında yer almıştı.