Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: ‘Transferler mutlu edecek’

Sezonu erken açan ve transfer döneminde hamleleriyle vites artıran Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yapacakları transferlerin taraftarları mutlu edeceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarın merak ettiği konulara TRT’de açıklık getirdi. Özbek, bittiği ifade edilen Belhanda transferiyle ilgili olarak, “Bildiğiniz gibi Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirket. Bizim transferleri SPK’ya ve KAP’a açıklamadan söylememiz mümkün değil. Transferlerde son imza atmadan her şey değişebilir. İmzalar atılmadan kesin konuşmak da doğru değildir” dedi.

‘Transferler mutlu edecek’

Taraftarlardan transferler konusunda yönetime güvenmelerini isteyen Özbek, “Taraftarlarımız şundan emin olsunlar, yapacağımız transferler onları gayet mutlu edecek. Uzun süre bu takıma hizmet edecekler. En kısa sürede transferlerimizi açıklayacağız, taraftarlarımız duyacaklar” ifadelerini kullandı.

Başkan transferler için süre de verirken 20 gün içinde tüm transferlerin biteceğini duyurdu: “Transferde bir sıkıntı yok. Bütün derdimiz kamptan önce getirmek. 20 günden önce biter. Tudor’dan yönetime gelen listeyi scout ekibimize veriyoruz. Çok başarılı bir scout ekibimiz var. Scout ekibimiz bu listeden belirli oyuncuları şartlara göre listeliyor ve bize geri veriyor. Biz de tekrar Tudor’la konuşuyoruz.”“Ben bir oyuncuyu aldım getirdim, al antrenör oynat… Böyle bir sistem Galatasaray’da yok!”

Projelerin ardından Galatasaray’ın kasasına 100 milyon Euro gireceğini ifade eden Özbek, gelen parayla yeni bir arazi satın almak gibi bir planları olduğunun da altını çizdi. Taraftarlardan ve üyelerden ışık görürse 2018’de yeniden başkanlığa aday olabileceğini de sözlerine ekleyen Dursun Özbek, ayrıldığı zaman mali açıdan rahat bir Galatasaray bırakmayı amaçladığını da belirtti.

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