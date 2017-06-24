Formula 1 Bakü Grand Prix’sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton’ın

Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Kariyerinin 66. 'pole' pozisyonunu elde eden Hamilton, bu alanda Ayrton Senna'yı da geride bırakmış oldu.

Formula 1’de sezonun sekizinci yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde sıralama turlarında zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ın oldu. Britanyalı pilot bu sezonki beşinci kariyerinin de 66. ‘pole’ pozisyonunu elde ederken Ayrton Senna’nın rekorunu da geçmiş oldu. Tüm zamanların en çok ‘pole’ pozisyonu kazanan pilotu ise 68 ile efsanevi pilot Michael Schumacher.

Geçen sezon ilk kez Avrupa Grand Prix’si adıyla Bakü sokaklarında yarışan pilotlar bu sezon ilk kez Azerbaycan Grand Prix’si için Bakü’de. Hamilton’ı ilk cepte takım arkadaşı Valtteri Bottas takip ederken üçüncü sırada Ferrari’den Kimi Raikkönen yer aldı. Raikkönen’i de yine takım arkadaşı Sebastian Vettel takip etti. Yarış pazar günü saat 16.00’da başlayacak.

1. Lewis Hamilton – Mercedes 1:40.593

2. Valtteri Bottas – Mercedes 1:41.027

3. Kimi Raikkonen – Ferrari 1:41.693

4. Sebastian Vettel – Ferrari 1:41.841

5. Max Verstappen – Red Bull TAG Heuer 1:41.879

6. Sergio Perez – Force India Mercedes 1:42.111

7. Esteban Ocon – Force India Mercedes 1:42.186

8. Lance Stroll – Williams Mercedes 1:42.753

9. Felipe Massa – Williams Mercedes 1.42.798

10. Daniel Ricciardo – Red Bull TAG Heuer 1.43.414